TÜGVA'dan İstiklal'de tekbirli yürüyüş

Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan grup üyeleri, saat 07.30’dan itibaren, 'tekbir getirip', sloganlar atarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu'na yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı ve AGD ve TÜGVA flamalarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yanında toplanan kalabalık, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği" sloganları attı.

Grup ayrıca, "yaşasın şeriat", "tek yol şehadet" sloganları atıp, tekbir getirdi. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan protesto gösterisinde basın açıklamasını AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Rasmus Paludan'ın daha önceki eylemlerini hatırlatan Yaroğlu, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının da devlet korumasında ve polis eşliğinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından dua yapılırken kalabalık sloganlar atarak dağıldı.