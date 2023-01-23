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TÜGVA'dan İstiklal'de tekbirli yürüyüş

Bilal Erdoğan'ın kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri arasında bulunduğu TÜGVA, İsveç'teki Kuran yakma eyleminin ardından İstiklal Caddesi'nde 'tekbirli' yürüyüş yaptı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 02:38
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İstiklalde TÜGVAdan protesto yürüyüşü

TÜGVA'dan İstiklal'de tekbirli yürüyüş
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Sabah namazının ardından Taksim Camii önünde toplanan grup üyeleri, saat 07.30’dan itibaren, 'tekbir getirip', sloganlar atarak Beyoğlu Tünel’deki İsveç Konsolosluğu'na yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı ve AGD ve TÜGVA flamalarıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç'in İstanbul Başkonsolosluğu yanında toplanan kalabalık, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Avrupa değil İslam birliği" sloganları attı.

Grup ayrıca, "yaşasın şeriat", "tek yol şehadet" sloganları atıp, tekbir getirdi.  Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan protesto gösterisinde basın açıklamasını AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu yaptı.

AA'da yer alan habere göre, Rasmus Paludan'ın daha önceki eylemlerini hatırlatan Yaroğlu, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının da devlet korumasında ve polis eşliğinde gerçekleştirdiğini söyledi.

Basın açıklamasının ardından dua yapılırken kalabalık sloganlar atarak dağıldı.

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