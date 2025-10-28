Durdurun dünyayı başım dönüyor şarkısını Beşiktaş taraftarları son zamanlarda çok dinliyor. Geçen hafta sonu kendi sahasında Gençlerbirliği’ne yenilen, hafta arasında erteleme maçında Konyaspor’u yenen, bu hafta Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş taraftarına bir hafta içinde mağlubiyetin, galibiyetin ve beraberliğin hazzını yaşattı.

Alınan bu skorlar ile taraftarın başı öyle dönüyor ki anlatılmaz yaşanır. Futbol takımı bu sezon çok istikrarsız, Beşiktaş taraftarı stadyumda veya ekran başında keyifli bir maç izleme şansı yok gibi. Bu hafta takımım rahat bir galibiyet alır, bende keyifli bir maç izleyip mutlu bir akam geçiririm dese, kurduğu bütün hayaller alt üst olur.

Beşiktaş, 10.uncu hafta sonunda 13 puan kaybetti. Mehter takımı gibi 2 ileri 1 geri. Bu sezon taraftarı sinir hastası yapmakta, saç baş yoldurtmakta çok istikrarlı gidiyor. Kasımpaşa karşılaşmasında taraftar sinirden tırnaklarını yedi. Maçın başında Cengiz ile golü bulunca rahat bir karşılaşma olur diye düşünenler yine ters köşe oldu.

Deplasmanda 5.inci dakika öne geçiyorsun, üstüne bir de 32.dakikada penaltı kazanıyorsun, T.Abraham penaltıyı gole cevirse 2-0 öne geçip, psikolojik üstünlüğü de ele geçireceksin. Abraham bu sezon çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezona hızlı başlamıştı, tam Beşiktaş aradığı golcüsünü buldu sonunda dedik ama dediğimiz gibi olmadı.

T.Abraham bal yapmayan arı gibi. Takım arkadaşlarına duvar olmuyor, servis yapmıyor, en önemlisi yakaladığı pozisyonları gole çeviremiyor. Bitiricilik özelliği yok denecek kadar az. Son zamanlarda aldığı golcülerden istediği verimi alamayan takım, bir türlü zirve yarışına ortak olamıyor. Atanın ve tutanın iyi olmazsa şampiyonluk yarışı verme şansın yok. Beşiktaş’ta kaleci sorunu mevcut. Mert Günok’tan kaptanlık alındı, performansında belirgin düşüş mevcut. Bakalım Beşiktaş istikrarlı bir şekilde önümüzdeki hafta bizleri nasıl şaşırtacak.

Bu haftaki yazımı yazarken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371’nin bahis hesabı var. 152’si aktif olarak bahis oynuyor.

Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlar kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Açıklamaları göz bebeklerim büyüyerek okudum. Demem ki ülkede ki hakemlerde bahis illetine kendini kaptırmış. Ülkemiz futbolda temiz düdükler operasyonu mutlaka yapılmalı.