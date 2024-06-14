İstila derbisi. 19 Mayıs Üniversitesi’nde Afganlarla Suriyeliler futbol maçı yaptı

Türkiye’nin en önemli sorunların biri yabancı göç ve kaçaklar. Türkiye’de son zamanlarda yabancı öğrenci sayısında artış yaşandı. Hatta bazı özel üniversitelerde yabancı öğrenci sayısı Türk öğrenci sayısından fazla oldu.

Özellikle Afgan ve Suriyeli öğrencilerin ve çalışan insan sayısına artması Türk vatandaşlarını tedirgin ediyor.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde Afganlarla Suriyeliler arasında futbol maçı yapıldı. Yarın final maçının duyurusu ve videosu sosyal medyada gündem oldu. Tribünde ise Özgür Suriye Ordusu bayrağı açıldı.

Duyuruda şu ifadeler yer alıyor:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Milli Paslar Küresel Dostluklar Dünya Kupası.

11 Haziran 17.00

OMÜ Yaşar Doğu Futbol Sahası.

Duyuru ve maç sosyal medyada viral oldu. Maçta taraftarlar bayraklar ve “Suriye” tezahüratlarıyla tribünleri salladı.

Görüntülere çok sayıda tepki ve yorum yağdı.

AFGAN VE SURİYELİ ÖĞRENCİLER 1 GÜN BİLE OKULA GİTMEDEN 100’LÜK KARNE ALDILAR İDDİASI

Gazeteci Erdem Atay, eğitimdeki büyük skandalı ortaya çıkarmıştı. “Suriyeli ve Afgan öğrencileri öğretmenlerin haberi olmadan okula kayıt edip 90-100 puan verdiler” diyen Atay, “Belgeleri görünce şoke oldum” ifadelerini kullanmıştı.

Erdem Ata “İhaneti gördüm! MEB okul görmemiş sığınmacılara diploma veriyor” başlıklı yazı yazmıştı.