9 Temmuz 2024’te 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına sebep olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, bir gece gözaltında kaldıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan raporda da Kınık Demir’in asli kusurlu olduğu belirtilse de 15 yıla kadar hapsi istense bile tutuklanmamıştı.

Davanın 26 Mayıs 2025’te görülen duruşmasında Zehra Kınık, sadece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adli kontrol kararına devamına ise karar verildi. Kınık Demir’in 2 yıl süreyle ehliyetine de el konulmuştu.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Zehra Kınık davasında sıcak gelişme yaşanıyor. BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre Zehra Kınık ve Batın Barlasçeki’nin annesi Hasret Doğan kararı istinafa taşındı. 13 Ekim 2025’te karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi “Hükmün bozulması” na hükmetti.

Kararda “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan cezalandırıldığı ancak üç yaralının şikâyetini çektiği için Kınık’ın sadece ölümden cezalandırılması gerektiği” aktarıldı.

İlk yargılamada 15 yıla kadar hapis isteminde bulunulabilirken istinafın kararı en fazla 6 yıla kadar hapis istenebilmesini iddia ediyor.

ANNEYE ZORLA PARA VERMİŞLERDİ

Zehra Kınık Demir, Anne Hasret Doğan’a da defalarca para ödemeyi teklif etti. Ancak Hasret Doğan, Zehra Kınık en ağır cezayı alana kadar hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi, tüm teklifleri reddetti. Zehra Kınık Demir’in avukatları istinafa gönderilmek üzere İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, PTT üzerinden 3 Eylül günü anne Hasret Doğan’a manevi tazminat adı altında 500 bin TL yolladıklarını belirtti.

KINIK PARA CEZASI TALEP ETTİ, 2 KİŞİ ŞİKAYETİ GERİ ÇEKTİLER

Kınık’ın avukatının verdiği dilekçede, iki kişinin şikâyetinden vazgeçtiği belirtilerek 4 yıl 2 aylık hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesini talep etmişti. Batın Barlasçeki’nin arkadaşı ve motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk de mahkemeye bir dilekçe vererek, Zehra Kınık’tan artık şikâyetçi olmadığını belirtmişti.