İstinaftan tartışılacak karar! Bahçeli'ye yönelik bu ifadeler hakaret sayılmadı

Kaynak: T24
İstinaftan tartışılacak karar! Bahçeli'ye yönelik bu ifadeler hakaret sayılmadı

İstinaf mahkemesi, MHP lideri Bahçeli'ye yönelik ifade edilen "Bahçeli böğürür devran yürür" sözünün hakaret olmadığına karar verdi.

AKP iktidarında düşünce özgürlüğünün hiçe sayılıp gösterilen tepkiler için hakaret davaları havada uçuşurken istinaf mahkemesinden dikkat çeken bir karar geldi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun yazısına göre sosyolog Veli Saçılık'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, hakaret davası açtı.

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Veli Saçılık

BU SÖZLER HAKARET SAYILMADI

İstinaf mahkemesi, Bahçeli'ye yönelik "Bahçeli böğürür devran yürür" ifadelesinin ve Soylu için kullanılan "Berkin’i öldürüp annesini yuhalatmak" sözünün hakaret olmadığına hükmetti.

Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Bahçeli'ye sözleri muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu sonucuna varmıştı.

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Süleyman Soylu

Mahkeme, Soylu'ya yönelik "Kanla duş alma fantezisi, IŞID canlı bombalarını saniye saniye takip edip engellememek, Berkin'i öldürüp anasını yuhalatmak, barış ortamında oylarımız düşüyor diyerek halkın vekillerini tutuklamak, 'iki mehmet öldü diye meclis mi açacağız' demek sizde. Yani sizde çok iş var" şeklindeki sözlerin de hakaret niteliğinde olduğuna hükmetmişti.

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