İstinye Park'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'nin çatı katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sardı.



İstinye Park AVM'de korkutan yangın! Çatı katından alevler yükseldi

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.







YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gökyüzünü kaplayan dumanlar geniş bir bölgeden görüldü. Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.