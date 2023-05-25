İstinye Park'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un lüks AVM'si İstinye Park'ta yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar geniş bir bölgeden görülürken alevler kontrol altına alındı.

İstinye Park'ta çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'nin çatı katında devam eden inşaat sırasında kaynak yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sardı.

İstinye Park AVM'de korkutan yangın! Çatı katından alevler yükseldi

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ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Dış cepheyi saran alevlere müdahale için çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Gökyüzünü kaplayan dumanlar geniş bir bölgeden görüldü. Alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

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