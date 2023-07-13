İstinyePark AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

İstinyePark AVM’nin temizlik odasında 52 yaşındaki temizlik personeli Ahmet Bekkaya çamaşır ipiyle asılmış halde ölü bulundu.

İstinyePark AVM’de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

İHA

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinyePark AVM'de dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, evli ve 1 çocuk babası 52 yaşındaki Ahmet Bekkaya’nın vardiyaya gelmediğini fark eden kadın şefi M.İ. temizlik odasına gitti.

M.İ. odaya girince Bekkaya’nın çamaşır ipiyle boruya asılı halde hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine kadın AVM yönetimine bilgi verdi. AVM’nin doktorlarının yaptığı kontrollerde Bekkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

BORUYA ASILMIŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından ihbar üzerine AVM’ye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrasında olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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