26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İzmir'de, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine gözaltına alınan doktor H.B.C.'ye adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 06:26
Takip Et

İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
+
Aa
-

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.’nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.’ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi. (DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
3
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
5
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
7
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
﻿İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
﻿İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi
﻿Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
﻿Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
﻿Muş Alparslan Üniversitesi personel alacak
﻿Lionel Messi bir ilki başardı
﻿Lionel Messi bir ilki başardı
﻿Lionel Messi bir ilki başardı
﻿Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: 8 akraba gözaltında
﻿Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: 8 akraba gözaltında
﻿Gamze Sakallıoğlu'nun şüpheli ölümü: 8 akraba gözaltında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.