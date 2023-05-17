İstop nasıl oynanır? İstop oyun kuralları neler?

Kalabalık gruplarla oynanan istop büyükten küçüğe oynanan geleneksel bir oyundur. Peki, istop nasıl oynanır? İstop oyun kuralları neler?

İstop, Anadolu kültürünün en bilinen top oyunlarından biridir. Tekrar gündem olan ve kuralları merak edilen istop oyununa dair tüm ayrıntıları sizler için derledik..

İstop oyununda amaç; vurulmadan en sona kalıp kazanmaktadır. Topu yere düşüren oyuncular puan kaybederler. Bu sebeple, topu havada yakalayıp, yere düşürmeyerek ve vurulmayarak sona kalan oyuncu oyunu kazanır.

İSTOP NASIL OYNANIR?

İstop, en az 3 kişi ve bir top ile oynanan en eğlenceli sokak oyunlarındandır. Renkli istop ve renksiz istop olmak üzere 2’ ye ayrılan istop oyunu, ebe ve diğer oyuncular arasında geçmektedir.

İstop oynamak için;

En az 3 oyuncuya ihtiyaç vardır. Bunun dışında oyuncuyu sayısı önemli değildir. İstop, ne kadar kalabalıksa o kadar eğlenceli olan bir oyun türüdür.

- 1 adet top, istop oyununun ana bileşenidir. Öncelikle bir ebe seçilir.

- Ebe, topu havaya atarken oyunculardan birinin adını söyler.

- O oyuncu, topu, yere düşmeden yakalamalıdır. Yakaladıktan sonra başka bir oyuncunun adını söyler.

- Eğer ismi söylenen oyuncu, topu havada yakalayamazsa yerdeki topa dokunduğu anda istop diye bağırır.

- İstop denildikten sonra bütün oyuncular durur.

- Ebe, oyuncuları vurmaya çalışır.

- Vurulan oyuncu yeni ebe olur.

İSTOP OYUN KURALLARI NELER?

İstop oyun kuralları;

- Oyuncuların tamamı, birbirlerine eşit uzaklıkta bir daire şeklini almalıdırlar.

- Ebe seçilmek için, istop tekerlemesi söylenir ve sona çıkan oyuncu ebe seçilir.

- İsmi söylenen oyuncu, topu havadayken yakalamak zorundadır. Eğer yakalayamazsa 1 puan kaybeder.

- Duran oyuncular, istop denilmeden önce uzağa kaçmaya çalışmalılar. Çünkü topa ne kadar yakın olurlarsa puan kaybetme riskleri bulunmaktadır.

- İstop denildiği anda oyuncuların sabit bir şekilde durması gerekir. Hareket eden oyuncu kaybeder.

- Topu havada yakalayamayan oyuncu, yerdeki topa değdiği anda istop demek zorundadır.

- İstop oynamak için en az 3 kişi olmalıdır.

- Genellikle açık alanda, topun rahatça hareket edebileceği bir alanda oynanması gerekir.

İSTOP NERELERDE OYNANIR?

İstop oynamak için, alanın uygun olması oldukça önemlidir. Bu nedenle istop oynanabilecek yerler;

- Parklar

- Site içleri

- Okul bahçeleri

- Halı sahalar

- Basketbol ve voleybol sahaları

Uygundur.

İstop oynamak için temek kriter; caddeye yakın bir alan seçilmemesidir. Özellikle kalabalık gruplarda, topun gideceği istikamet belirsiz olacağı için, daha korunaklı alanların seçilmesi gerekir.