4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç, Baltık Denizi'nde boru hattı gaz sızıntılarının çevresini kordon altına alacak

İsveç, Baltık Denizi'nde boru hattı gaz sızıntılarının çevresini kordon altına alacak

İsveç Sahil Güvenlik Kurumu, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında yaşanan ve İsveç sahasında bulunan gaz sızıntılarının olduğu bölgeyi kordon altına alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 13:10
Takip Et

İsveç, Baltık Denizi'ndeki gaz sızıntılarının çevresini kordon altına alacak

İsveç, Baltık Denizi'nde boru hattı gaz sızıntılarının çevresini kordon altına alacak
+
Aa
-

Kurumdan yapılan açıklamada, İsveç münhasır ekonomik bölgesindeki iki sızıntının olduğu alanın kordon altına alındığı ve bu alanın 9,3 kilometre (5,8 mil) yakınına kadar yaklaşılmasının yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, kararın soruşturmayı yürüten savcı tarafın alındığı kaydedilirken, bölgede balık avlanmasının yanı sıra su altı araçları, gemi ve tekne geçişlerinin yasaklandığı vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten Savcı Mats Ljungqvist da yaptığı açıklamada, yoğun şekilde soruşturmayı devam ettirdiklerini söyledi. Ön soruşturmanın ayrıntılarına girmeyeceğini belirten Ljungqvist, kamuoyunun ilgisini anladığını fakat soruşturmanın selameti için fazla bilgi vermeyeceğini vurguladı.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
2
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
3
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
4
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
5
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Turgut Özal'a gönderilen 35 yıllık sır mektup bulundu. Gönderildiği adres dikkat çekti. Mektup hiç açılmadı
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
6
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
7
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿ABD'den Halkbank için flaş karar
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Yarım asırlık ağaca ilaç enjekte eden sanıklarla ilgili yeni gelişme
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Baba-oğulun uyuşturucu üretimine jandarmadan operasyon
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
﻿Şansal Büyüka'dan flaş Jorge Jesus iddiası: Yazık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.