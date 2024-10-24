İsveç basını Galatasaray’ın galibiyetini manşetlerine böyle taşıdı

Galatasaray, UEFA, Avrupa Ligi’nde kendi evinde Elfsborg’u ağırladı. Sarı kırmızılılar, ilk yarıyı 3-0 önde kapatsa da ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olmadı. Karşılaşma, Galatasaray’ın 4-3’lük galibiyeti ile sona erdi.

İsveç basını, maç sonrası yaptığı yorumlarda Galatasaray’ın maçı 3-0 öne geçtikten sonra zora soktuğunu ve Elfsborg’un puan almaya çok yaklaştığını vurguladı.

İşte Galatasaray-Elfsborg maçının İsveç basınına yansımaları:

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u konuk eden Galatasaray, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı. Karşılaşma İsveç basınında da geniş yer bulurken, müsabakayla ilgili haberlerde sarı kırmızılıların 3-0 öne geçtiği maçı zora sokması ve Elfsborg'un puan almaya yaklaşmasına vurgu yapıldı.

AFTONBLADET: "Elfsborg, büyük Türk kulübü Galatasaray'a karşı zorlu deplasman maçında mağlup oldu. Çok az kişi Rams Park'taki kalabalığın ikinci yarıda göreceği heyecanı bekliyordu ancak Elfsborg onurlu bir tek gollü mağlubiyetle yetinmek zorunda kaldı."

EXPRESSEN: "Elfsborg, Galatasaray karşısındaki kabus başlangıcını kurtarmaya çok yaklaştı. İlk yarıda skor 3-0'dı. Maç 4-3 sona erdi."

SYDSVENSKAN: "Elfsborg, devre arasında neredeyse umutsuzca geride kalmasına rağmen eşitliği sağlamak için çabaladı ancak birçok iyi atağa rağmen beklenmedik bir puan alacak şansı yakalayamadı."

FOTBOLLSKANALEN: "Sarı-siyahlılar uzun süre net bir mağlubiyete doğru gidiyor gibi göründü. Ancak ikinci yarıda teknik direktör Oscar Hiljemark ve adamları uyandılar. Elfsborg toparlanmaya başladı ama beraberliğe ulaşamadı. Galatasaray'a karşı onurlu bir kayıp yaşadılar"