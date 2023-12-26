İsveç Dışişleri Bakanı TBMM kararından memnuniyetini duyurdu

Bugün İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesinin peşinden İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Billström, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, “Bir sonraki adım parlamentonun konuya ilişkin oylama yapmasıdır. NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

STOLTENBERG KARARDAN MEMNUN OLDU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu’nun kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ile Macaristan'ın İsveç’in NATO üyeliğine onay işlemlerini "mümkün olan en yakın zamanda" tamamlayacağına inandığını söyledi.