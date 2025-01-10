İsveç ekonomisi Kasım ayında %1,4 büyüdü

Kasım 2024'te İsveç ekonomisindeki büyüme, özellikle mal üreten sektörlerdeki toparlanma sayesinde hız kazandı. İmalat sektöründe güçlü bir artış yaşanırken, inşaat sektörü de toparlanmasını sürdürdü. İstatistik İsveç’ten ekonomist Mattias Kain Wyatt, "Kasım ayında ekonomik aktivitede bir canlanma gözlendi. Hem mal hem de hizmet üreten sektörlerde hem de genel kamu üretiminde büyüme yaşandı" ifadelerini kullandı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ICT DAMGASI

Hizmet sektöründe en dikkat çekici gelişme, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) hizmetlerinde gerçekleşti. Bu alandaki büyüme oranları, diğer hizmet sektörlerini geride bırakarak sektörel büyümenin lideri oldu. Bu durum, İsveç ekonomisinin dijitalleşme ve teknoloji odaklı yapısının önemini bir kez daha ortaya koydu.

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KAMU ÜRETİMİNDE CANLANMA

Kasım ayındaki büyümeye kamu sektöründeki üretim artışı da katkı sağladı. Genel kamu hizmetlerinde gözlenen bu yükseliş, ekonominin dengeli bir büyüme sürecine girdiğini gösteriyor. Özellikle kamu yatırımlarının etkin bir şekilde kullanılması, bu alandaki gelişmeleri destekleyen önemli bir faktör oldu.

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EKİM AYINDAKİ DARALMA AŞILDI

Ekim 2024’te %0,4 oranında daralan İsveç ekonomisi, Kasım ayında hızlı bir toparlanma kaydetti. Bu geçiş, İsveç ekonomisinin kısa vadeli şoklara karşı dirençli bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor. Ekonomistler, Kasım ayındaki bu yükselişin sürdürülebilir büyüme için önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

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İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER

Uzmanlar, İsveç ekonomisindeki toparlanmanın Aralık ayında da devam edeceğini öngörüyor. Mal ve hizmet sektörlerindeki büyümenin yanı sıra, kamu yatırımlarının artırılmasıyla yılın son çeyreğinde pozitif bir ekonomik tablo bekleniyor.