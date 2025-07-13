İsveç hükûmeti, artan suç ve mahkum sayısı nedeniyle Estonya’daki hapishanelerden 600 hücre kiralamaya hazırlanıyor. Stockholm ve Tallinn arasında Haziran ayında imzalanan anlaşma, İsveç’in ceza sisteminde yeni bir dönemi başlatıyor.

Kriminalvården’in raporuna göre, cezaevlerindeki mahkum sayısı 2034 yılına kadar 7.800’den 41.000’e yükselebilir. Bu artış, ceza sisteminin rehabilitasyondan uzaklaşıp daha cezalandırıcı bir yapıya dönüşmesine neden oluyor. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Estonya ile yapılan iş birliğinin cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ancak Stockholm Üniversitesi’nden Emelí Lönnqvist, bu hücre sayısının ihtiyacı karşılamada yetersiz olduğunu ve İsveç’in ABD tarzı kitlesel hapis politikalarına yöneldiğini vurguladı. Genç mahkumlara yönelik yaklaşımda da değişiklikler gündemde; ceza sorumluluğu yaşı 15’ten 14’e indirilebilir.

Stockholm Piskoposu Olle Jonasson ise çocukların cezalandırılmasından çok rehabilite edilmesi gerektiğini savunuyor. İsveç’in geleneksel ceza politikalarından uzaklaşması, ülke kamuoyunda tartışmalara yol açıyor.