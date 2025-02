İsveç kraliyetinin son üyesinin merak konusu olan ismi ne anlama geliyor?

İsveç Prensesi Sofia ve Prens Carl Philip, 7 Şubat’ta dördüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Ailenin ilk kızı olan Prenses İnès Marie Lilian Silvia, Stockholm yakınlarındaki Danderyd Hastanesi’nde saat 13.10’da dünyaya geldi. Doğumdan bir gün sonra ailesiyle evine dönen küçük prenses, üç gün sonra Kral Carl Gustaf tarafından resmen tanıtıldı. Kraliyet ailesinin en yeni üyesi, İsveç’in "Västerbotten Düşesi" unvanını aldı.

İSİM SEÇİMİNDE AİLE GELENEĞİ

İsveç Kraliyet Ailesi, isim seçiminde aile bağlarına büyük önem veriyor. Prenses İnès’in ismi de bu geleneğin bir yansıması. İlk ismi “İnès”, kökeni Yunanca olan ve “temiz”, “kutsal” anlamına gelen bir isim. Aynı zamanda İspanyolca’daki Inés adının bir türevi olup, Agnes ismiyle de bağlantılı. Orta isimlerinden Marie, Prenses Sofia’nın annesi Marie Hellqvist’e bir saygı niteliği taşırken, Lilian ismi Prens Carl Philip’in vaftiz babası Prens Bertil’in eşi ve 2013 yılında vefat eden Prenses Lilian’a atıfta bulunuyor. Son isim Silvia ise büyükanneleri olan Kraliçe Silvia’yı onurlandırıyor.

KRAL CARL GUSTAF’IN KÜÇÜK HATASI

10 Şubat’ta Stockholm Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen resmi Konselj toplantısında Kral Carl Gustaf, Prenses İnès’in adını açıkladı. Ancak açıklama sırasında küçük bir hata yaptı. Prensesin ismini yanlış telaffuz eden kral, “İnès” yerine iki kez “İnse” dedi. Bu hata kısa sürede dikkat çekerken, sarayın iletişim direktörü “Kral, ismi tören öncesinde öğrendiği için biraz şaşırdı” şeklinde açıklama yaptı.

King Carl Gustaf and Crown Princess Victoria attended a Council for the birth of Prince Carl Philip and Princess Sofia’s newborn daughter.



Princess Ines Marie Lilian Silvia, Duchess of Västerbotten.



???? SVT pic.twitter.com/K7tdbfrQSz