İsveç Ligi'nde Norrköping ile Örgryte arasında oynanan play-off rövanş karşılaşması, ev sahibi taraftarların sahaya zarar vermesi nedeniyle skandala sahne oldu.

İlk maçı 3-0 kaybeden Norrköping, kendi sahasında oynanan rövanşta da üstünlük sağlayamayınca küme düşme gerilimi tribünlere yansıdı.

Takımlarının alt lige düşmesini protesto eden Norrköping taraftarları, 85. dakikada suni çim zeminine yanıcı madde atarak zarar verdi.

Sahada oluşan tehlike nedeniyle oyuncular soyunma odasına gönderildi ve tribünlerin tamamen boşaltılması beklendi. Başlama vuruşundan itibaren toplam 4.5 saatte tamamalanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Örgryte, 2009’dan sonra ilk kez Allsvenskan’a yükseldi. Norrköping ise 15 yıl aradan sonra bir alt lige düştü.