İsveç liginde skandal: Taraftar oyuncuya saldırdı

Maçın henüz başında Öster takımı 1-0 öne geçmişti ki, taraftar sahaya doğru koşarak doğrudan Sebastian Starke Hedlund’a saldırdı. Oyuncu, son anda darbeden kurtulmayı başardı. Olayı anlatan Hedlund, “Çocuklarım evde televizyon başında maçı izliyorlar, böyle anlar hiç hoş değil” dedi. Maçın devamında oyuncular soyunma odasına gönderildi, yaklaşık 40 dakika sonra oyun tekrar başladı. Öster Teknik Direktörü Martin Foyston ise yaşananlardan çok rahatsız olduğunu ve takımının maçtan erken ayrılmak istediğini belirtti.

GÜVENLİK AÇIKLARI VE TEPKİLER

NRK’nin futbol uzmanı Kristoffer Løkberg, olay sonrası “Son aptal henüz doğmadı. Güvenlik önlemleri daha da artırılmalı” yorumunu yaptı. IFK Göteborg güvenlik sorumlusu Jonas Arlmark, saldırgan taraftarın kulüpten uzaklaştırılacağını ve olayın polise bildirildiğini duyurdu. Öster Kulübü Genel Müdürü Jens Magnusson, yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsveç Radyo’sundan Jonas Enarson da tribünden olayı “Gördüğüm en ciddi saha saldırılarından biri” olarak nitelendirdi.

Çöp kutusu sahayı karıştırdı

TARAFTAR İÇİ DİSİPLİN ÇAĞRISI

Løkberg, benzer olayların son yıllarda artış gösterdiğine dikkat çekerek, “Destekçi içi disiplinle, bu tür davranışların önüne geçilmesi gerekiyor. Böyle davrananların taraftar ortamında yeri olmamalı” dedi. Öte yandan IFK Göteborg Başkanı Magnus Nilsson, yaşananlardan dolayı özür dileyerek bu tür davranışları kınadı.

FUTBOL CAMİASINDAN SERT TEPKİLER

Öster Teknik Direktörü Foyston, maçtan sonra yaptığı açıklamada, futbolun bu tür olaylarla anılmaması gerektiğini vurguladı. Aftonbladet yorumcusu Simon Bank da olayı “Bir trajedi ve parodi” olarak tanımladı. İsveç futbolunda giderek artan saha ihlalleri ve taraftar saldırıları, sporun güvenliği konusunda yeniden ciddi bir tartışma başlattı.