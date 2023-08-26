İsveç Ordusu ellerinde LGBT bayraklarıyla LGBT hakları için yürüyüş yaptı

Editör: Turgay Beşyıldız

NATO'ya katılma süreçlerinin ardından Kur'an yakma eylemleri ile de gündem olan İsveç, ordusunun LGBTİ yürüyüşündeki görüntüleriyle yeniden gündem oldu.

İsveç Silahlı Kuvvetleri, her yıl LGBT'lilerin düzenlediği 'EuroPride' yürüyüşünün destekçisi oluyor. Etkinlikler özellikle başkent Stockholm ve Göteborg'da öne çıkıyor.

İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin bu yıl katıldığı yürüyüşün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Etkinlikte askerlerin dansları ile taşıdıkları LGBT simgeleri ve bayraklarıyla dikkat çekti.