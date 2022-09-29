29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor

İsveç Sahil Güvenliği'nin Kuzey Akım boru hattında dördüncü bir sızıntı bulduğu duyuruldu.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 08:34
Takip Et

İsveç Sahil Güvenlik ekipleri tespit etti. Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabatoj ihtimali üzerinde duruluyor

Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor
+
Aa
-

Kuzey Akımda dördüncü sızıntı ortaya çıkarıldı. İsveç gazetesi Svenska Dagbladet'in aktardığına göre Sahil Güvenlik, Rusya'dan Almanya'ya giden iki boru hattının toplam üç yerde hasar görmesinden sonra dördüncü sızıntıyı da tespit etti.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatı, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de bir TV kanalına, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında dün sızıntı tespit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Birbirine yakın üç sızıntının tesadüf olmasının zor olduğunu ve sabotaj ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, boru hattında tespit edilen sızıntılar hakkında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" kaydetti.

Yetkililer, sızıntının enerji kaynakları için bir risk oluşturmadığı, çevresel etkisinin de kısıtlı olacağı değerlendirmesini yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
5
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
6
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Küçükçekmece'de kayınpeder damadını öldürdü
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Yaşar Üniversitesi personel alacak
﻿Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor
﻿Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor
﻿Kuzey Akımda dördüncü sızıntı. Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor
﻿TIR'ın çarptığı araç takla attı
﻿TIR'ın çarptığı araç takla attı
﻿TIR'ın çarptığı araç takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.