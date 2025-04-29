İsveç şokta: Kuaförde katliam, saldırgan scooterla kaçtı

Scooter ile kaçan saldırgan her yerde aranıyor. Olay, bahar festivali arifesinde yaşandı.

İsveç polisi, üniversite şehri Uppsala'da meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yerel basında yer alan haberlere göre saldırı, şehir merkezindeki Vaksala Meydanı yakınlarında bulunan bir kuaför salonunda gerçekleşti. Saldırganın olay yerinden bir scooter ile kaçtığı ve halen yakalanamadığı bildirildi.

Polis ekipleri geniş bir alanı güvenlik kordonuna alırken, olayla ilgili cinayet soruşturması başlatıldı. Saldırı, başkent Stockholm'ün kuzeyinde yer alan ve üniversitesiyle bilinen Uppsala'da, her yıl büyük kalabalıkları sokaklara çeken Walpurgis bahar festivalinin arifesinde meydana geldi.

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Bir görgü tanığı, İsveç kanalı TV4'e yaptığı açıklamada, "Her şey çok hızlı oldu. Sadece pat, pat, pat diye sesler geldi," ifadelerini kullandı.

Başka bir tanık ise evde yemek yaptığı sırada dışarıdan "havai fişek sesine benzeyen iki patlama" duyduğunu söyledi. İsveç televizyonuna konuşan tanık, "çok şaşırdığını ve korktuğunu", kısa bir süre sonra ise "sürüyle polis ve ambulansın" sokağı kapatarak insanları geri çekilmeleri yönünde uyardığını belirtti.

SALDIRGANI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis sözcüsü Magnus Jansson Klarin, TV4'e yaptığı açıklamada, saldırganı bulmak için polis helikopterinin de katıldığı büyük çaplı bir operasyon yürütüldüğünü söyledi. Klarin, failin kaçmak için kullanmasını engellemek amacıyla bölgedeki tren seferlerinin durdurulduğunu ancak daha sonra seferlerin yeniden başladığını belirtti.

ADALET BAKANI: "VAHŞİ BİR ŞİDDET EYLEMİ"

Öte yandan Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, TV4'e yaptığı açıklamada "vahşi bir şiddet eylemi" yaşandığını ifade etti.

Kurbanların ve saldırganın kimlikleri henüz netlik kazanmadı. Ancak İsveç'te son yıllarda artan silahlı saldırılar ve çete olayları endişe yaratırken, hükümet ülkenin silah yasalarını sıkılaştırmak istediğini belirtiyor. Şubat ayında İsveç'in Orebro kasabasındaki bir yetişkin eğitim merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.