Bulan Doktor 104 yıl yaşadı; İşte İsveç şurubunun mucizevi faydaları

İSVEÇ ŞURUBUNUN YARARLARI

İsveçli Doktor Claus Samst’ın 104 yaşına kadar sağlıklı yaşamasında etkili olan İsveç şurubunun yararları şöyle:

Eğer dişiniz ağrıyorsa, bir pamuğa birkaç damla İsveç şurubu döküp ağrıyan dişinize bastırmayı deneyin. Çok geçmeden ağrınız dinecektir.

Diş çürüklerine de iyi gelen İsveç şurubu, bir su ile karıştırılıp ağızda bir süre bekletilirse çürüklerin meydana getirdiği kokuyu yok edecektir.

İsveç şurubu gargara olarak kullanılacağı zaman en iyi etkiyi görmek için günde 2 kez dişler fırçalandıktan sonra kullanılabilir.

Mide hassasiyeti yaşayanlar için de oldukça etkili olan İsveç şurubu, bağırsakları düzene sokup kabızlık problemlerini de ortadan kaldıracaktır.

Safra kesesinden rahatsızlık yaşayanlar için tam bir şifadır ve sabah ve akşam bir yemek kaşığı tüketildiğinde tüm ağrıları dindirecektir.

Zayıflayan sinir kaslarını canlandırmaktadır.

Bu yönüyle sara hastalarına da şifa olmaktadır yani İsveç şurubu epilepsi olarak tıp dilinde bilinen rahatsızlıkta olumlu etkilere sahiptir.

Düzenli olarak İsveç şurubu kullananlar kısa zaman içinde baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetlerini yok edecektir.

Aynı zamanda hafızayı da güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

Yara iyileştirici özelliğine sahiptir. Kuruyan yaralarda bile etkili olmaktadır. İsveç şurubu içeriği sayesinde vücutta oluşan her türlü yaraya şifa olacaktır.

İsveç şurubu çatlak tedavisi için de kullanılabilir. Özellikle çatlamış eller ve dudaklarda etkili olabilir.

İsveç şurubu bitki karışımı cilt hücrelerinin daha ışıltılı olmasını sağlar. Cilt yenileyici özelliği ile İsveç şurubu egzama rahatsızlıklarını da zamanla iyileştirecektir.

Sara krizi geçiren kişiye bir kaşık verildiğinde, kas kontrolü sağlanacaktır.

İsveç şurubu faydası sayesinde özellikle stres kaynaklı baş ağrılarınızı hafifletebilirsiniz.

Baş ağrılarında bir beze dökülerek ense diplerinde bu bez ile masaj yapılabilir. Kısa sürede baş ağrıları dinecektir.

İsveç şurubu göze faydaları ile göz yorgunluğunu giderebilir. Gözlerde oluşan kızarıklıklarda bir pamuğa dökülüp gözler nemlendirilmelidir. Ağrıyı alacağı gibi kızarıklar da gidecektir.

Mucize iksir İsveç şurubu öksürük günlerinde de size şifa olacaktır. Boğaz ağrılarında ve öksürüklerde günde üç defa birer yudum alınmalıdır.

Kulak ağrısı ve çınlamalarında şurupla nemlendirilmiş bir pamuk, kulakta bir süre bekletilmelidir. Ağrıyı alacaktır.

Çocuklarda ve yetişkinlerde bağırsaklarda oluşan kurtları yok eder.

Stresi alır ve kendinizi daha iyi hissettirir. Depresyon durumlarında bitki çayı olarak tüketilebilir.

Regl dönemini düzenleyen bir şurup olarak tercih edilebilir.

Cilt sağlığına da oldukça faydalıdır. Her derde deva olan İsveç şurubu cilt lekeleri için uygulandığında lekeleri yok edecektir.

Ciltte oluşan nasır, leke ve sivilcelere şifa olan İsveç şurubu siğil içinde bitkisel bir çözüm olacaktır.

İsveç şurubu akciğer kanseri tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilmektedir.