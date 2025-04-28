İsveç üretici fiyatlarında Mart ayında geriledi

İsveç'te üretici fiyat endeksi Mart 2025'te bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 düşüş gösterdi. Bu, Şubat ayında kaydedilen yüzde 3,4’lük artışın ardından yaşanan ilk yıllık bazda düşüş oldu. Aynı zamanda bu gelişme, Ekim ayından beri üretici fiyatlarında görülen ilk gerileme olarak kayıtlara geçti. Üretici fiyatlarındaki bu düşüşün en büyük nedeni, enerji ile bağlantılı ürün fiyatlarında yaşanan belirgin gerileme oldu. Enerji ürünleri fiyatları Mart ayında yıllık bazda yüzde 8,6 oranında düşerek Şubat ayında görülen yüzde 8,4’lük artışın tam tersi bir tablo ortaya koydu.

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TÜKETİCİ VE SERMAYE MALLARINDA ENFLASYON YAVAŞLADI

Enerji ürünleri dışarıda tutulduğunda, İsveç'te üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış gösterdi. Ancak tüketici malları ve sermaye mallarındaki fiyat artış hızında da ciddi bir yavaşlama gözlendi. Tüketici mallarındaki üretici enflasyonu Şubat ayında yüzde 3,2 iken Mart ayında yüzde 1,9’a geriledi. Sermaye mallarında ise Şubat ayındaki yüzde 1,6’lık artış Mart ayında yüzde 0,3’e kadar düştü. Bu, hem tüketim hem de yatırım ürünlerinde maliyet baskılarının hafiflediği anlamına geliyor.

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AYLIK BAZDA SON İKİ YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Aylık bazda incelendiğinde, İsveç üretici fiyat endeksi Şubat ayında kaydedilen yüzde 0,1'lik sınırlı düşüşün ardından Mart ayında yüzde 3 oranında geriledi. Bu oran, Ocak 2023'ten bu yana görülen en büyük aylık düşüş olarak dikkat çekti. Bu sert düşüş, özellikle enerji sektöründe yaşanan ani fiyat değişimlerinden kaynaklandı. İç piyasada elektrik ticaret hizmetlerindeki fiyat gerilemesi, düşüşe en büyük katkıyı sağladı.

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İTHALAT FİYATLARI DA GERİLEDİ

İthal ürünler açısından bakıldığında, İsveç ekonomisinde ithalat fiyatlarında da önemli bir düşüş yaşandı. Özellikle ham petrol fiyatlarında gözlenen gerileme, ithalat maliyetlerinin düşmesine yol açtı. Küresel petrol fiyatlarının Mart ayında gösterdiği zayıf performans, İsveç'teki ithalat piyasasında fiyatları baskı altında tuttu. Bu durum, hem sanayi üretimi maliyetlerini düşürürken hem de tüketici fiyatlarına dolaylı yollardan olumlu yansımalar yaratabilir.

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BEKLENTİLERDE BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

İsveç'teki bu üretici fiyatları verileri, ülkede ekonomik toparlanmanın kırılganlığını da gözler önüne serdi. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların üretici fiyatları üzerindeki etkisi, önümüzdeki aylarda da devam edebilir. Uzmanlar, özellikle enerji piyasalarındaki oynaklığın ve küresel ham madde fiyatlarındaki değişimlerin İsveç ekonomisinin maliyet yapısında önemli rol oynamayı sürdüreceğini belirtiyor. Mart ayındaki verilere göre üreticiler, maliyet yönetiminde daha temkinli bir yaklaşım sergilemek zorunda kalacak.

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KÜRESEL ETKİLER VE İSVEÇ EKONOMİSİNE YANSIMALAR

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler, İsveç üretici fiyatlarındaki bu değişimi tetikleyen ana etkenlerden biri oldu. Dolar bazında petrol fiyatlarının düşmesi, Avrupa genelinde ithalat fiyatlarında gevşemeye neden olurken, İsveç ekonomisi de bu akımdan doğrudan etkilendi. Bunun yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve küresel talepteki dalgalanmalar da üretici fiyatları üzerinde baskı yaratan diğer faktörler arasında gösteriliyor. İsveçli üreticiler, maliyetlerini optimize etmeye çalışırken, ihracat pazarlarında da rekabet gücünü koruma mücadelesi veriyor.