İsveç'in en büyük nükleer santralinde elektrik üreten reaktör durduruldu

Devlet televizyonu SVT'nin haberinde, sabah reaktörün santral türbininde meydana gelen arızadan dolayı elektrik üretiminin durdurulduğu ifade edildi.

Oskarshamn Nükleer Santrali Sözcüsü Desiree Liljevall, arızanın girdirilmesi için yoğun çapa sarf ettiklerini ve önceden de bu tür arızalara maruz kaldıklarını söyledi.

Haberde, 1980'de kurulan ve 5 yıl sonra faaliyete giren Oskarshamn Nükleer Santrali'nde elektrik üreten 3 reaktör bulunurken reaktörlerden ikisi daha önce kalıcı olarak kapatıldığı için bir reaktörden elektrik üretildiği ifade edildi.

Santralde, 20 Temmuz'da, aynı reaktördeki arızadan dolayı elektrik üretimi durdurulmuş, bir gün sonra tekrar elektrik üretimine başlanmıştı.