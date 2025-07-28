İsveç’in ticaret karnesi genişliyor

İsveç İstatistik Kurumu (Statistics Sweden) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin dış ticaret fazlası Haziran 2025’te önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı. Geçen yıl haziran ayında 7,6 milyar kron olan dış ticaret fazlası, bu yıl 13,3 milyar krona yükseldi. Bu artışta, ihracattaki güçlü yükseliş belirleyici oldu.

Haziran ayında İsveç’in ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 oranında artarak 176,8 milyar krona ulaştı. Bu yükseliş, hem Avrupa Birliği ülkelerine (yüzde 4,1) hem de birlik dışı ülkelere (yüzde 2,8) yapılan satışlardaki artışla desteklendi.

İthalat tarafında ise çok daha sınırlı bir hareket gözlendi. İsveç’in toplam ithalatı yüzde 0,1’lik mütevazı bir artışla 163,5 milyar krona çıktı. Bu veride dikkat çeken unsur, AB ülkelerinden yapılan ithalatın yüzde 3,8 gerilemesine rağmen AB dışı ülkelerden yapılan alımların yüzde 8,8 artış göstermesi oldu.

YILIN İLK YARISINDA FAZLA DAHA DA ARTTI

Haziran ayıyla birlikte yılın ilk altı ayı da değerlendirildiğinde, İsveç’in dış ticaret performansında genel bir iyileşme göze çarpıyor. 2024’ün ilk yarısında 55,3 milyar kron olan dış ticaret fazlası, 2025’in aynı döneminde 62,9 milyar krona yükseldi. Bu rakam, ihracat gücünün yıl boyunca sürdüğünü ve ekonominin üretim ve satış yönünde güçlü seyrettiğini ortaya koyuyor.

Aynı zamanda mevsim etkilerinden arındırılmış veriler de ticaretteki olumlu eğilimi doğruluyor. Mayıs ayında 9,7 milyar kron olan mevsimsel düzeltilmiş dış ticaret fazlası, Haziran ayında 10,3 milyar krona çıktı.

İstatistik kurumu bu verilerin, İsveç’in hem küresel pazarlarda rekabetçiliğini koruduğunu hem de enerji, sanayi ve yüksek teknoloji ihracatındaki gücünü sürdürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti.

AB VE AB DIŞI DENGE İSVEÇ LEHİNE

AB içi ticarette ithalat azalırken ihracatın artması, İsveç’in birlik içindeki rekabet avantajını güçlendirdiğini gösteriyor. AB dışı ticarette ise artan ithalat, özellikle enerji ve ara mamul alımlarına işaret ederken, ihracattaki artış ülkenin uzak pazarlarda da talep gördüğünü ortaya koyuyor.

Ekonomistler, İsveç’in 2025 yılına iyi bir başlangıç yaptığını ve özellikle ikinci çeyrekte ihracat performansının büyüme üzerindeki etkisinin daha belirgin hissedildiğini ifade ediyor. Analistler, dış ticaretteki bu istikrarlı büyümenin kron üzerindeki baskıyı azaltabileceği yorumunda da bulunuyor.

Sonuç olarak, İsveç’in haziran ayı dış ticaret verileri, Avrupa ekonomisinin kuzeyde nasıl daha dirençli bir yapıya sahip olduğunun işaretlerini verirken, ülkenin ihracat odaklı büyüme modelinin meyvelerini topladığını ortaya koyuyor.