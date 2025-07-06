İsveç'in yeni entegrasyon hamlesi dikkat çekti

İsveç, göçmenlerin topluma uyumunu hızlandırmak için göçmenlerin değerlerini haritalayacak geniş çaplı bir anket yapacak. Entegrasyon Bakanı Simona Mohamsson, ülkenin laik ve eşitlikçi yapısının, daha geleneksel ve muhafazakâr kültürlerden gelenler için zorluklar doğurduğunu belirtti.

Mohamsson, Dünya Değerler Araştırması verilerine atıfta bulunarak, göçmenlerin on yıl içinde İsveç toplumunun değerlerine yaklaştığını ancak bu sürenin çok uzun olduğunu ifade etti. 2025 sonbaharında yapılacak ankette 3 bin kişi yer alacak; yarısı İsveç kökenli, diğer yarısı ise Batı dışı kökenlere sahip olacak.

Bakan, bu çalışmanın fikir değiştirmek değil, İsveç değerlerini korumak için olduğunu söyledi. İsveç'e gelenlerin topluma uyum sağlama sorumluluğu olduğunu vurguladı. Ülke, 1990'lardan bu yana Afganistan, İran, Irak, Somali, Suriye gibi ülkelerden çok sayıda mülteci kabul etti.

İstatistiklere göre, 2024'te İsveç nüfusunun yüzde 20'si başka ülkede doğmuştu, 2000’de bu oran yüzde 11 seviyesindeydi.