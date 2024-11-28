İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Güneydoğu Anadolu için "Kuzey Kürdistan" dedi! Paylaşımına tepki yağdı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye ziyaretinin sonrasında büyük bir skandala imza attı. Greta'ya sosyal medyadan paylaştığı gönderisinde Güneydoğu Anadolu bölgesi için "Kuzey Kürdistan" ifadesini kullanınca tepkiler de gecikmedi.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Greta Thunberg, geçtiğimiz hafta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, DEM Partili Belediye Başkanı Serra Bucak ile görüşme gerçekleştirmişti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA "KUZEY KÜRDİSTAN" İFADESİNİ KULLANDI

Güneydoğu Anadolu bölgesi için "Kuzey Kürdistan" ifadesini kullanan Greta, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsveçli aktivist, "Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan" dedi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Greta'nın paylaşımına kullanıcılar tarafından tepkiler yağdı.