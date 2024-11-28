İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Güneydoğu Anadolu için "Kuzey Kürdistan" dedi! Paylaşımına tepki yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Güneydoğu Anadolu için "Kuzey Kürdistan" dedi! Paylaşımına tepki yağdı

Türkiye'yi ziyarete gelen iklim aktivisti Greta Thunberg ziyaretinin ardından çok tepki çekecek bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Paylaşımında Güneydoğu Anadolu bölgesi için "Kuzey Kürdistan" ifadesini kullanan Greta'ya sosyal medyadan tepki yağıyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Türkiye ziyaretinin sonrasında büyük bir skandala imza attı. Greta'ya sosyal medyadan paylaştığı gönderisinde Güneydoğu Anadolu bölgesi için "Kuzey Kürdistan" ifadesini kullanınca tepkiler de gecikmedi.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Greta Thunberg, geçtiğimiz hafta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, DEM Partili Belediye Başkanı Serra Bucak ile görüşme gerçekleştirmişti.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA "KUZEY KÜRDİSTAN" İFADESİNİ KULLANDI

Güneydoğu Anadolu bölgesi için "Kuzey Kürdistan" ifadesini kullanan Greta, "Son zamanlarda Kuzey Kürdistan'da seyahat ediyordum ve her türlü geçmişe sahip Kürt insanlarıyla tanıştım. Karşı karşıya kaldıkları mevcut sistematik baskı ve zulmün sayısız hikayesini anlattılar ve katliamlarla dolu bir tarih." ifadelerini kullandı.

Ayrıca İsveçli aktivist, "Kürt halkı kendi hayatlarını, kültürlerini ve topluluklarını şekillendirme hakkını hak ediyor. Türkiye, Kürtler ve diğer azınlık gruplarına yönelik tutumunu, haklarını anayasaya koyarak netleştirmelidir. Herkes özgür olmadıkça kimse özgür değildir. Bijî Kürdistan" dedi.

gr2.jpg

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Greta'nın paylaşımına kullanıcılar tarafından tepkiler yağdı.

Son Haberler
A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu
A Milli Takım’ın Macaristan’a karşı hangi statta oynayacağı belli oldu
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti
Kaymakam Karali köy okullarını ziyaret etti
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu
Adana Demirspor yeni teknik direktörünü buldu
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi
Gebze'de toprak kaydı: Kamyon ve kepçe sürüklendi
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı
Manisa’da üreticileri tedirgin eden gelişme: Erik ağacı çiçek açtı