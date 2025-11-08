Hilal beldesinde yaşayan Ümit Belen ile evlenen ve bu vesileyle araştırdığı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Engmanin, Uludere İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe Müftüsü Lokman Çeven, Müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslam'ın temel prensiplerini anlatarak, Engmanin'i bilgilendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Engmanin, Çeven'in tavsiyesiyle "Meryem Sara" ismini aldı.

İslamiyet'in önemini anlatan Çeven, "İslamiyet, Allahutaala'nın kuluna nasip ettiği en büyük lütuftur. Bizler sadece bu güzelliğe vesile olduk. Rabb'imiz yeni kardeşimize istikamet, huzur ve bereket ihsan eylesin." diye konuştu.

Çeven tarafından Engmanin'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.