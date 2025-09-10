İsveçli oyuncu Türkiye'den kopamadı, Fatih Karagümrük'e katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Antalyaspor'da 3 sezon forma giyen İsveçli oyuncu Sam Larsson sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaz transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Sam Larsson'u kadrosuna kattı.

3 sezon Antalyaspor forması giyen 32 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.

Kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen Larsson yaz boyunca seçeneklerini değerlendirdikten sonra Fatih Karagümrük'ten transfer döneminin son günlerinde gelen teklifi kabul etti ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 sezonluk anlaşma sağladı. Son 3 sezon Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Sam Larsson; Feyenoord, Göteborg ve Heerenveen’de de oynadı. Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimleri bulunan, İsveç A Milli Takımı formasını da terleten Sam Larsson’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

