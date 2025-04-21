İsveç’te 23 Nisan coşkusu: Çocuk şenliği geliyor!

Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde kutlanıyor. İsveç de bu özel günü büyük organizasyonlarla kutlamaya hazırlanıyor. İsveç Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TSAF) ile Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, 11 Mayıs’ta Stockholm’de bir çocuk şenliği düzenliyor.

“TOPLUMSAL BİRLİKTELİĞİ GÜÇLENDİREN KAPSAMLI BİR BULUŞMA”

TSAF Başkanı Ahu Mangeli, etkinlik hakkında şu açıklamayı yaptı:

“İsveç’te yaşayan çocuklarımızın kültürel bağlarını koruması ve bu mirasın bir parçası olduklarını hissetmesi bizim için çok değerli. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlik, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda kuşaklar arası kültürel aktarımı ve toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi hedefleyen bir buluşma. Bu özel günde, İsveç’teki tüm çocukları ve ailelerini birlikte düşünmeye, üretmeye ve kutlamaya davet ediyoruz. Hem anılar biriktirelim hem de yeni bağlar kuralım.”

“BAYRAM COŞKUSUNU PAYLAŞACAĞIMIZ UNUTULMAZ BİR GÜN”

Stokholm Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ümare Altun ise şunları söyledi:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Stockholm’de büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Etkinliğimiz, çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli pek çok aktivite sunacak. İsveç’teki Türk çocuklarının kültürümüzle buluşmasını ve sanatla iç içe bir deneyim yaşamasını amaçlıyoruz. Bayram sevincini paylaşacağımız, unutulmaz bir gün geçirmeyi umuyoruz. Tüm çocukları ve aileleri 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşamaya çağırıyoruz.”

KARAGÖZ VE HACİVAT GÖSTERİSİ SAHNELENECEK

11 Mayıs Pazar günü düzenlenecek şenlikte, Şef Nazım Onay yönetimindeki çocuk korosu, çocuk şarkıları ve sevilen türkülerden oluşan bir repertuvarla sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları’ndan Hayali Suat Veral ile Türkiye’nin ilk kadın Karagöz sanatçısı Merve İlken, “Dev Gölgeler” adlı Karagöz ve Hacivat gösterisini sunacak. 2015’te Bosna Hersek’teki Banja Luka Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali’nde onur ödülü kazanan bu gösterinin ardından, 7-14 yaş grubundaki çocuklar için Karagöz-Hacivat atölyesi düzenlenecek. Çocuklar, geleneksel gölge oyunu sanatının temelini oluşturan kalıplama tekniğiyle eğlenceli bir çalışma yapacak. Şenliğin bir diğer konuğu, çocuk edebiyatı yazarı Dr. Firdevs Kapusızoğlu olacak. Yazar, okul öncesi çocuklarla etkileşimli bir okuma atölyesi düzenleyerek minikleri kitapların büyülü dünyasına taşıyacak.

İSVEÇ’İN DÖRT BİR YANINDA 23 NİSAN KUTLAMALARI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İsveç’te Stockholm’ün yanı sıra diğer şehirlerde de çeşitli dernekler tarafından etkinliklerle kutlanıyor. Varberg merkezli Bulgaristan Türklerinin Kültür Derneği, dans gösterilerinin yer aldığı bir etkinlik düzenleyecek. 3-6 yaş arası çocuklar neşeli figürlerle sahne alırken, 7-14 yaş grubu çocuklar geleneksel halk oyunları, modern Türk dansları ve müzikli performanslarla izleyicilere görsel bir şölen sunacak. Stockholm’deki Botkyrka Türk Kültür Derneği de kutlamalar için bir program hazırlıyor.