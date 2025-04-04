İsveç’te bomba paniği

Kaynak: İHA
İsveç’te bomba paniği

İsveç polisi, Malmö şehrinde bir sokağı, bomba olduğundan şüphelenilen bir sırt çantası nedeniyle kordon altına aldı.

İsveç polisi, Malmö şehrinde bir sokağı, bomba olduğundan şüphelenilen bir sırt çantası nedeniyle kordon altına aldı.

İsveç'in Malmö şehrinde bomba paniği yaşandı. İsveç polisi, ihbar üzerine geldikleri Vastra Hamnen semtinde bomba olduğundan şüphelenilen bir sırt çantası tespit etti. Olay yeri kordon altına alınırken, ulusal bomba imha ekibi olay yerine geldi. Yetkililer, bölge sakinlerinden pencere ve balkonlardan uzak durmalarını istedi.

Polis, "İlk varsayım, tehlikeli olduğunu düşündüğümüz birkaç nesne olduğu yönünde" ifadelerini kullandı.

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