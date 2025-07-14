İsveç’te haziran ayı enflasyon oranı, revize edilen verilere göre yüzde 0,7 olarak açıklandı. Mayısta yüzde 0,2 olan oran ilk tahminde yüzde 0,8 olarak duyurulmuştu. Bu artış, şubat ayından bu yana en yüksek oran olarak kayda geçti. Ancak İsveç Merkez Bankası Riksbank’ın yüzde 2 hedefinin hayli gerisinde kalındı.

Enflasyona yukarı yönlü katkıda bulunan kalemler arasında giyim ve ayakkabı yüzde 2,9, eğlence ve kültür yüzde 4, restoran ve oteller yüzde 4,6 ile öne çıktı. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyat artışı yüzde 5,3’e yükseldi. Buna karşın, konut ve ulaştırma sektörlerinde fiyatlar düşmeye devam etti.

Tüketici fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,5 arttı. Bu oran şubattan bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Riksbank’ın tercih ettiği sabit faizli endeks olan CPIF ise yıllık yüzde 2,8’e yükseldi.