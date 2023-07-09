İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Stockholm'ün Medborgarepaltsen bölgesinde protesto edildi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu protesto edildi

İsveç'teki Müslüman derneklerin organize ettiği eyleme, yaklaşık 500 kişi katıldı.

Provokasyonları protesto eden göstericiler, Kur'an-ı Kerim yakılmasının yasaklanmasını istedi.

Göstericiler, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına son verin" ve "Müslümanlara hakarete son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına burada yapılan açıklamada, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının, Müslümanları incittiği ve nefret suçu işlendiği belirtildi.

Provokasyonun, Müslüman karşıtı (İslamofobik) bir saldırı da olduğu aktarılan açıklamada, dini kitapların yakılmasının yasaklanması istendi.

AA muhabirine açıklama yapan Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, Kur'an-ı Kerim yakılmasının hukuken de yanlış olduğunu ve bu konu hakkında kanun değişiklik yapılması gerektiğini anlattı.

Yüksel, "Kur'an yakılması nefret suçuna girer ve demokrasilerde bunun yeri yok." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere, uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

AA

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