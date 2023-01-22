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İsveç’te Kuran-I Kerim yakılmasına konsolosluk önünde tepki: Bir gece ansızın Stockholm'e geliriz

İsveçli aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’i yakması üzerine İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, “İsveç basılsın, Paludan asılsın” ve “Bir gece ansızın Stockholm'e geliriz” sloganları eşliğinde İsveç bayrağı yaktı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 00:22
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İsveç'te Kuran-I Kerim yakılmasına konsolosluk önünde tepki

İsveç’te Kuran-I Kerim yakılmasına konsolosluk önünde tepki: Bir gece ansızın Stockholm'e geliriz
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İsveç’te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, dün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. Olaya, başta siyasiler olmak üzere birçok kurumdan tepki gelirken İstanbul’daki İsveç Konsolosluğu önünde toplanan gruplar, “İsveç basılsın, Paludan asılsın” sloganları eşliğinde İsveç bayrağını yaktı.

İsveçli aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim’i yakması üzerine birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bulunan İsveç Konsolosluğu önünde toplanmak üzere çağrı yaptı.

T24’ten Hazar Dost’un haberine göre; çevik kuvvet polisleri konsolosluk çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri ve Alperen Ocakları, tekbirler eşliğinde konsolosluğun önünde buluştu.

İsveç

İSVEÇ BAYRAĞI YAKILDI

İki grup ayrı ayrı açıklama yaparken Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri İsveç bayrağını sloganlar eşliğinde yaktı.

Grup adına açıklama yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mircan, “Kuran'ı Kerim’in polis korumasında yakılması alçaklıktır, kahpeliktir. Biz bu yapılanın hiçbir şekilde geçiştirilecek, belirli bir yaptırımlarla sonlanmasını istemiyoruz. Çünkü bu ırkçı faşist siyasetçi, islam düşmanı, Kuranı ayakları altına almıştı. Biz Müslümanlar olarak küçük tepkilerle geçiştirirsek aynı aşalıklıklar devam edecektir” dedi.

GRUPLAR ARASINDA ‘ERDOĞAN’ GERGİNLİĞİ

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyelerinin İsveç bayrağını yakması sırasında grup içerisinden bir kişi, “Erdoğan gereğini yapsın yoksa ben yapacağım” ifadelerini kullanmasına Alperen Ocakları üyelerinden tepki geldi. “Erdoğan'ı bu işe karıştırma” diyen Alperen Ocakları üyeleri ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri arasında yaşanan gerginlik, gruptaki diğer kişilerin araya girmesiyle son buldu.

ALPEREN OCAKLARI: BİR GECE ANSIZIN STOCKHOLM'E GELİRİZ!

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun ardından aynı yerde açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul Teşkilatı, Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin veren İsveç devletinin faşizme teşvik ettiğini vurguladı. Grup adına açıklama yapan İstanbul Teşkilat Başkanı Burak Tekin, “Nasıl Kızıl Çin’e karşı Doğu Türkistan’ın yanında durduysak bugün burada kutsalımıza yapılan saygısızca saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kıyamet gününe kadar İslam’ın sancağı ve Türk’ün şanlı bayrağı dalgalanacaktır. Hz. Muhammed’in ümmetiyiz. Hak var olacak, hilalin gölgesi üzerinde var olduğu müddetçe sizlerin vay haline. Burada sizin paçavranız olan bayrağınızı yakmayı çok iyi biliriz. Lakin biz atalarımız gibi bir gece ansızın gelir, başkentiniz olan Stockholm’e Türk-İslam sancağını diker, sabah namazını orada eda ederiz” dedi.

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SÜLEYMAN
22.01.2023 00:32
aman da ne kadar müslümanız..sormayın..o isveçli adiler kuranı değil mushafı yaktılar..kuranı kim yakabilir. keşke bu aradaki farkı bilseniz.  
 
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