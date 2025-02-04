İsveç'te okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: Reuters
İsveç'te okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İsveç'in Örebro kentinde bir okulda silahlı saldırı gerçekleşti. İsveç polisi, saldırıda 5 kişinin vurulduğunu açıkladı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

İsveç polisi, Orebro kentindeki bir okulda düzenlenen saldırıda beş kişinin vurulduğunu açıkladı.

Başkent Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısında bulunan kentte yaşanan olayın ardından kurtarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Reuters'ın aktardığına göre, polisin açıklamasında, "Beş kişinin vurulduğu teyit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Polis, yaşanan olayın şu anda bir 'cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silah suçları' olarak değerlendirildiğini belirtti.

Yerel kurtarma servislerinin sözcüsü de ambulans, kurtarma ekipleri ve polisin olay yerinde olduğunu bildirdi. Yaralıların durumu netlik kazanmazken, saldırının yerel saatle 13.00 öncesinde yaşandığı belirtildi. Polis, bölgede yaşayanlardan saldırının yaşandığı okuldan uzak durmasını istedi.

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