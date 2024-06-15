İsveç'te ömür boyu hapis cezası alan iranlı eski savcı vekili serbest bırakıldı

1988'deki toplu idam kararlarında rol aldığı iddia edilen Hamid Nuri, 2019'da İsveç'te tutuklanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Kazım Garip Abadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019'dan bu yana İsveç'te hukuka aykırı olarak tutuklu bulunan Hamid Nuri'nin serbest bırakıldığını ve birkaç saat içinde ülkesine döneceğini sevgili İran halkına bildirmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Umman Arabuluculuğuyla Mahkum Takası

İran medyası, Umman Haber Ajansı'na dayandırdığı haberinde, İran ve İsveç'in Umman'ın arabuluculuğuyla mahkum takası konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Buna göre, İran ve İsveç vatandaşı tutukluların bugün Stockholm ve Tahran'dan Maskat'a getirilerek ülkelerine dönecekleri belirtildi.

Öte yandan, İsveç Başbakanı Ulf Krissterson, İran'da tutulan İsveç vatandaşı Johan Floderus ile Saeed Azizi'nin serbest bırakıldığını ve İsveç'e dönmek üzere uçağa bindiklerini duyurdu.

Hamid Nuri Davası

1988'deki toplu idamlardan sorumlu tutulan eski savcı vekili Hamid Nuri, 2019 yılında ailevi nedenlerle gittiği İsveç'te tutuklanmıştı. İsveç Savcılığı, 28 Nisan 2022'deki duruşmada Nuri hakkında "savaş suçu", "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından ömür boyu hapis cezası talep etmişti. Temmuz 2022'de İsveç Temyiz Mahkemesi, Nuri'nin ömür boyu hapis cezasını onamıştı. Tahran yönetimi, bu tutuklamayı "hukuk dışı" olarak nitelendirmiş ve İsveç'in Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

1988 Toplu İdamları ve Hamid Nuri Hakkındaki İddialar

İran'da 1979'daki İslam Devrimi sonrasında başlayan İran-Irak Savaşı sırasında, Irak saflarında yer aldıkları gerekçesiyle "Halkın Mücahitleri" örgütünün cezaevinde bulunan üyeleri hakkında toplu idam kararı verilmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de aralarında bulunduğu "ölüm komitesi" olarak bilinen 4 kişilik yargı heyeti, Halkın Mücahitleri ile çeşitli sol ve komünist örgütlere üye olmakla suçlanan yaklaşık 3 bin kişinin infaz edilmesine karar vermişti. İsveç'te tutuklanan Nuri, Kerec şehrindeki Gevherdeşt Cezaevi'nde Savcı Vekili olarak idamların uygulanmasında rol almakla suçlanıyordu.