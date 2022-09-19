19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi

İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi

İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini ılımlı Muhafazakar Parti (M) lideri Ulf Kristersson'a verdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:49
Takip Et

İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi

İsveç'te seçimlerin ardından hükümet kurma görevi Kristersson'a verildi
+
Aa
-

Norlen, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerden sonra hükümet kurma görevini Kristersson'a verdiğini, bunun için ne kadar süre tanınacağına, gelecek hafta seçilecek halefinin karar vereceğini aktarıldı.

Kristersson da düzenlediği basın toplantısında ülkeyi birleştiren bir hükümet kurmak istediğini kaydetti.

Her şeyin yolunda gittiğini vurgulayan Kristersson, "Ben bölen değil, bir araya getiren bir hükümet kurmak istiyorum" dedi.

Ülkede resmi olmayan genel seçim sonucuna göre sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy aldı. Buna göre 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazandı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranını yüzde 20,5'e kadar yükselterek ülkenin 2. büyük partisi durumuna gelmesi dikkat çekti.

Bu tablo sonrası, ılımlı Muhafazakar Parti (M) liderliğinde sağ blokun Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ile üçlü koalisyon kurup dışarıdan aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin hükümete destek vermesi ihtimali öne çıkmıştı.

İsveç Demokratlar Partisi lideri Jimmie Akesson da yeni hükümette yer almak istediklerini ve bu isteğin devam ettiğini dile getirdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
1
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Selçuk Geçer'den yok artık dedirten dolar tahmini
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
2
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿Doları ve euroyu bilen adam Remzi Özdemir açıkladı. ABD Financial Times'ta sopayı gösterdi. Borsa taban yaptı
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
3
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿İsmailağa Erdoğan'a karşı çıktı: Fetva vermiyoruz
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
5
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Süleyman Demirel bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yıllar önce açıklamış. Bir numaralı halk düşmanı demişti
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
6
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
7
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Dünyanın en çok para kazanan futbolcuları belli oldu: Sürpriz var
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
﻿İzmir açıklarında 259 göçmen kurtarıldı, 14 göçmen de yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.