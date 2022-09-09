﻿İsveç'te Türk camisine çirkin saldırı

Jönköping Camisi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşlı saldırıyı cuma namazına gidince fark ettiklerini söyledi.

Özer, "Olay, polis ve gerekli yerlere bildirildi. Bu son 3 ay içinde camimize yapılan üçüncü saldırı. Şikâyetimizi yapıyoruz ama daha önce yapılan şikâyetlerden bir netice alınmadığı gibi bundan da fazla ümitli değiliz." dedi.

Saldırıda mutfak camının kırıldığına işaret eden Özer, ırkçılardan şüphelendiklerini kaydetti.