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İsveç'te zehirli kral kobra dehşeti: Hayvanat bahçesinden kaçtı, günlerdir bulunamadı. Her yerde aranıyor

İsveç'te geçtiğimiz hafta hayvanat bahçesinden kaçan zehirli kral kobra, 6 gün önce hayvanat bahçesindeki teraryumdan kaçan zehirli kral kobra hala yakalanamadı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:09
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İsveç'te zehirli kral kobra dehşeti: Hayvanat bahçesinden kaçtı, günlerdir bulunamadı. Her yerde aranıyor

İsveç'te zehirli kral kobra dehşeti: Hayvanat bahçesinden kaçtı, günlerdir bulunamadı. Her yerde aranıyor
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AA'da yer alan habere göre, Stockholm'ün Djurgarden Adası'ndaki hayvanat bahçesinde bulunan cam muhafazanın tavanındaki aydınlatma boşluğundan kaçan kobranın, teraryumun yer aldığı binada olduğu ancak 6 gündür yakalanamadığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yılanların bulunduğu binadaki misafirlerin tahliye edildiğini, geri kalan alanlarda ise bir risk olmadığını belirtti.

Teraryumun yakınındaki kapalı alanda bulunan kobrayı yakalamaya çalışan yetkililer, yılan binadan çıksa da soğuk iklimde hayatta kalamayacağını söyledi.

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