İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasını desteklediklerini açıkladı.

İsveç'ten flaş Türkiye açıklaması

İsveç başbakanı Ulf Kristersson, İsveç’in Türkiye ile Avrupa arasında daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasına dair adımları desteklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kristersson arasında Vilnius’ta saatler süren görüşmenin ardından dün gece basın açıklamasında bulunan NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in üyeliğe kabul protokolünü TBMM’ye bir an önce göndermeyi ve söz konusu protokolün bir an önce parlamentodan geçmesini kabul ettiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

İSVEÇ’TEN ‘DESTEKLİYORUZ’ AÇIKLAMASI

Kristersson, Vilnius’taki NATO zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Artık daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasını destekliyoruz, gümrük birliğini modernize ediyoruz, daha iyi vize düzenlemeleri sağlıyoruz. Daha yakın iş birliği için zemin uygun” dedi. (REUTERS)

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