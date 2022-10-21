İsveç'ten Türkiye'ye NATO mektubu

İsveç hükümetinin Ankara’ya 6 Ekim tarihinde bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta İsveç’in NATO üyeliğine dair Türkiye’nin endişelerini gidermek için somut adımlar attığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığı iki sayfalık mektupta, İsveç’in Türkiye ve Finlandiya ile haziran ayında Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde imzaladığı memoranduma uyduğunu gösteren 14 örnek verildi.

SAPO VE MİT EYLÜL'DE GÖRÜŞMÜŞ

Mektupta, İsveç’in güvenlik ve terörle mücadele polisi Sapo’nun eylül ayında Türkiye’ye gelerek MİT’le görüşmeler yaptığı belirtildi. Erdoğan’a ve Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen mektubun İsveç’in çabalarını kanıtlamak ve Türkiye'nin İsveç’in NATO üyeliğinin desteklemesi için gönderildiği ifade edildi. Mektupta, “İsveçli yetkililer PKK’nin İsveç’in ulusal güvenliğine tehditte aldığı rol ve organize suçla bağlantısı ile ilgili yeni analizler yaptı” denildi. Mektupta ayrıca Stockholm’ün 31 Ağustos’ta Ankara’nın talebiyle 1 kişiyi iade ettiği de vurgulandı.

ERDOĞAN, 'RANDEVU İSTEDİ' DEMİŞTİ

Bugün Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta konuşan Erdoğan, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza “randevu verin, gelsin” dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni başbakanın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır; “bizim terörü ve teröristleri barındırmamamız gerekir” diye açıklamaları var. Bu konudaki samimiyetlerini de biz tabii yapacağımız görüşmeyle test etmiş olacağız. Onların da hayrına, tüm insanlığın da hayrına olacaktır. Bizim duruşumuz değişmez. Çünkü terörle mücadelede tavizsiziz ve taviz vermeye de asla niyetimiz yok."