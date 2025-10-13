Meclise sunulacak olan ekonomi paketini ilişkin çalışmalar hızlandı. Son şekli henüz verilmeyen üzerinde çalışmaların devam ettiği taslak metinde yer alan düzenlemeye göre, halen özel sektör işverenlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi için sağlanan 4 puanlık sigorta prim desteğinin 2 puan düşürülmesi planlanıyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre, bu yılbaşında yapılan kanun değişikliği ile özel sektör işverenlerinin, SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi imalat sektörü hariç 4 puana indirilmiş ve 1 Şubat 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti. İmalat sanayinde ise 5 puanlık indiriminin 1 Ocak 2026 tarihine kadar uygulanmaya devam edilmesi ve Cumhurbaşkanına süreyi 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatması konusunda yetki verilmişti. Edinilen bilgiye göre, otomotiv alım satımlarında maliyeti artıracak bir düzenleme de taslak metinde yer alıyor. İkinci el araçlar da dahil olmak üzere, araç alım satımlarından binde 2 oranında harç alınmasına yönelik yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Getirilmesi beklenen diğer bir düzenlemeye göre belli işlerde bir kereye mahsus alınan ruhsat harçlarının yapılacak yeni düzenleme ile artık her yıl alınması planlanıyor. Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bu işyerleri arasında özel tıp merkezleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ile özel veteriner muayenehane ve hekim polikliniklerinin yer alacağı belirtiliyor.

KONUTTA EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU ERTELENİYOR

Edinilen bilgiye göre, ekonomi paketi üzerinde yapılan çalışmalar sırasında konut alım ve satımlarında ekspertiz raporu alınması zorunluluğu getirilmesinin de gündeme geldiği ancak şimdilik ertelendiği öğrenildi. Öte yandan, mesken kira gelirlerinde ev sahiplerine stopaj getirilmesinin de taslakta yer aldığı, ancak çalışmalar sırasında bu yöndeki bir düzenlemenin kiralara olumsuz yansıyacağı değerlendirilerek vazgeçildiği ve taslak metinden çıkarıldığı öğrenildi.

SİGORTA PRİM İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesindeki 4 puanlık indirim teşvikinden yararlanmak için mevzuata göre, aylık prim ve hizmet belgesinin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması varsa da yapılandırılması ve düzenli ödenmesi şartı aranıyor. Ayrıca kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gibi bir dizi şartın yerine getirilmesi gerekiyor. Taslak metinde yer alan diğer bir madde ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında yüzde 20 olan prim oranının bir puan artırılarak yüzde 21’e çıkarılması planlanıyor.