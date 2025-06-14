İsviçre-AB arasında 1889 sayfalık anlaşma paketi erişime açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre-AB arasında 1889 sayfalık anlaşma paketi erişime açıldı

İsviçre ve Avrupa Birliği arasında aylardır süren görüşmeler sonucunda hazırlanan yeni anlaşma paketi kamuoyuna sunuldu. Pakette enerji, göç, iş güvencesi ve yasal düzenlemeler yer alıyor.

İsviçre hükümeti, Avrupa Birliği ile yapılan yeni ikili anlaşma paketini resmi olarak kamuoyunun görüşüne açtı. Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’in liderliğindeki süreçte tamamlanan 1889 sayfalık belgeler, Federal Konsey tarafından yayımlandı. Metin, Ekim 2025’e kadar partiler, kantonlar, sendikalar ve vatandaşların değerlendirmesine açık olacak.

Paket, İsviçre’nin AB düzenlemelerini “dönemsel olarak” iç hukukuna uyarlamasını öngörüyor. Ancak İsviçre, istemediği takdirde belirli maddeleri uygulamama hakkını elinde tutacak. Bu durumda AB, anlaşmanın ilgili bölümlerini askıya alabilecek.

EDA Devlet Sekreteri Alexandre Fasel, toplamda 95 AB yasasının İsviçre için önem taşıdığını, 35 yasal düzenlemede değişiklik yapılmasının planlandığını açıkladı. Bu değişikliklerden 12’si temel düzeyde olacak. Ek olarak, dört ayrı finansal yükümlülük de pakete dahil edildi.

SECO Direktörü Helene Budliger Artieda, eşit işe eşit ücret ilkesinin korunacağını ve iç piyasada 14 önlem alınacağını söyledi. Göç konusunda ise, SEM Sekreteri Vincenzo Mascioli, İsviçre’nin sosyal sisteme değil, iş gücüne yönelik göç alacağını ve anayasal sınırların korunacağını belirtti.

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