İsviçre Belarus ile berabere kaldı. Almanya biletini cebine koydu

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu karşılaşmasında İsviçre sahasında Belarus'u ağırladı.

Karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



İsviçre'nin golleri Shaqiri, Akanji ve Amdouni kaydetti.

Belarus'un golleri ise Max Ngome, Denis Polyakov ve Dmitry Antsilevski kaydetti.



İsviçre aldığı bu beraberlikle beraber puanını 15'e yükseltti ve liderliğini korudu.

Belarus ise puanını 6'ya çıkardı ve 5. sırada yer aldı.



İsviçre bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kosova'yı ağırlarken, Belarus da sahasında Andorra'yı ağırlayacak.