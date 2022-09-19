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İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi

İsviçre'de bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına turist vizesi verildiği aktarıldı.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 22:27
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İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi

İsviçre bu yıl 9 binin üzerinde Rus vatandaşına vize verdi
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İsviçreli NZZ gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna savaşının ardından birçok Avrupa ülkesinin vize anlaşmasını iptal ettiği Rus vatandaşların seyahat rotalarını İsviçre'ye yönelttiği aktarıldı.

Haberde, İsviçre makamlarının yıl başından bu yana 9 binden fazla Rus vatandaşının vize başvurusunu onayladığı ve gelen turistlerin çoğunlukla 3 günden fazla ülkede kaldığı kaydedildi.

Başka ülkelerden vize alıp İsviçre'ye kara yoluyla giren Rus vatandaşlarının da olduğu ifade edilen haberde, temmuzun sonuna doğru İsviçre genelindeki otellerin, Rus turistler için 61 bin 214 rezervasyon yaptığı bilgisi verildi.

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