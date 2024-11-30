İsviçre ekonomisi türbülanstan kurtulamıyor

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesi, küresel ekonomi kadar İsviçre'yi de etkiledi. İsviçre ekonomisine dair beklentiler, UBS-CFA endeksine göre Kasım ayında daha da olumsuzlaştı. UBS’in verilerine göre endeks bir önceki aya kıyasla 4,7 puan düşerek -12,4 seviyesine indi. Bu, endeksin Ocak 2024’ten bu yana en düşük seviyesi.

Endeksteki bu düşüşe rağmen, ekonomistler durumun dramatik bir bozulma anlamına gelmediğini belirtiyor. Ankete katılanların yalnızca üçte biri ekonomik şartların kötüleşeceğini öngörürken, yarısı mevcut durumun değişmeyeceğini düşünüyor. İsviçre’de ekonominin genel durumu, katılımcıların %90’ı tarafından "normal" olarak tanımlanıyor. Ancak uluslararası arenada farklı bir tablo var. Örneğin, Euro Bölgesi için durumun kötüleşeceğini düşünenlerin oranı %60’ın üzerinde.

ENFLASYON VE DOLAR ÖNGÖRÜLERİ

ABD’deki yönetim değişikliğiyle birlikte enflasyon beklentilerinde de dalgalanmalar yaşanıyor. Kasım ayındaki ankette, ABD'de enflasyonun artacağını düşünenlerin oranı %50’nin üzerine çıktı. Aynı şekilde İsviçre ve Euro Bölgesi için de benzer bir tablo çiziliyor; enflasyon oranlarının düşeceğini bekleyenlerin oranı %25 geriledi.

ABD dolarının İsviçre frangı karşısında uzun vadede değer kaybedeceği öngörülse de kısa vadeli projeksiyonlarda net bir uzlaşı yok. İsviçre Merkez Bankası’nın (SNB) 12 Aralık’ta yapacağı toplantıda politika faizini %1’den %0,75’e indirme olasılığı %56 olarak değerlendiriliyor. Ancak, negatif faiz uygulamalarının şimdilik gündemde olmadığı belirtiliyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

SNB’nin faiz oranını 2025’in üçüncü çeyreğine kadar %0,5 seviyesine çekebileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, faiz oranının %0,75’te kalma ihtimali %34 olarak değerlendiriliyor. Küresel belirsizlikler ve ABD’nin yeni politikaları ışığında İsviçre ekonomisi, önümüzdeki dönemde farklı zorluklarla karşı karşıya kalabilir.

UBS’in 14-20 Kasım tarihleri arasında yaptığı anket, İsviçre finans sektöründen 32 katılımcının görüşlerini içeriyor. Bu bulgular, hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için önemli ipuçları sunuyor.