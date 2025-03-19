İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı, Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

Kaynak: DHA
İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı, Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Blanc, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve İsviçre Futbol Federasyonu Başkan Danışmanı Heidi Beha yer aldı. Karşılama esnasında TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin sonunda federasyonlar arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

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