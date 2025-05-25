İsviçre gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

İsviçre Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası finalinde bugün ABD ile karşı karşıya geliyor. Maç saat 20.20’de başlayacak. Turnuvanın ev sahipliğini Stockholm ve Herning yaparken, İsviçre bugüne dek çıktığı 9 maçın 5’inde gol yemedi. Özellikle 7-0’lık Danimarka galibiyeti, uluslararası camiada büyük yankı uyandırdı.

İsviçre, Dünya Şampiyonası’na kötü başladı

Kırmızı beyazlılar, çeyrek finalde Avusturya’yı 6-0, yarı finalde ise Danimarka’yı 7-0’la geçerek final biletini aldı. Bu performansla toplamda 13:0’lık gol farkı yakalayan İsviçre, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İsviçre, son 12 yılda üç kez finale çıkmasına rağmen her seferinde altın madalyayı kaçırmıştı.

TECRÜBEYLE GELEN İNANÇ VE İSTİKRAR

Milli Takım Antrenörü Patrick Fischer, “Önceki mağlubiyetlerden ders çıkardık” diyerek oyuncularını motive ediyor. Takımın efsane isimlerinden Andres Ambühl, 151. ve son Dünya Şampiyonası maçına çıkıyor. 2013’ten bu yana tüm madalyalarda yer alan Nino Niederreiter, kariyerini altınla taçlandırmak istiyor.

Kaleci Leonardo Genoni ise bugüne dek HCD, SC Bern ve EV Zug ile elde ettiği şampiyonluk tecrübesini sahaya yansıtarak takımın en güven veren ismi oldu.

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ABD'NİN KADROSU GÜÇLÜ AMA İSVİÇRE DAHA HAZIR

ABD, 6:2’lik İsveç galibiyetiyle finale gelirken kadrosunda 23 NHL oyuncusu barındırıyor. Ancak grup aşamasında İsviçre’ye 3:0 yenildiler. Kanada, Finlandiya ve Çekya gibi devlerin erken elendiği bu turnuvada İsviçre’nin yolunu kimse öngörememişti. Fischer’in “Swissness” temelli yaklaşımı, takım içi dayanışmayı zirveye taşımış durumda.