İsviçre İtalya maçının 11'leri açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre İtalya maçının 11'leri açıklandı

EURO 2024'te son 16 turu heyecanı başlıyor. Günün ilk maçında İsviçre ile İtalya karşılaşacak. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İsviçre İtalya: İlk 11'ler

Avrupa Şampiyonası'nda grup etabının tamamlanmasının ardından son 16 turu maçları başlıyor.

Turun ilk maçında İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşacak.

Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Rieder, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Darmian, Di Lorenzo, Cristante, Fagioli, Barella, El Shaarawy, Chiesa, Scamacca

SAAT KAÇTA? NE ZAMAN?
İsviçre-İtalya maçı, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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