İsviçre İtalya maçının 11'leri açıklandı

İsviçre İtalya: İlk 11'ler
Avrupa Şampiyonası'nda grup etabının tamamlanmasının ardından son 16 turu maçları başlıyor.
Turun ilk maçında İsviçre ile İtalya kozlarını paylaşacak.
Kritik mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Ndoye, Rieder, Embolo, Vargas
İtalya: Donnarumma, Mancini, Bastoni, Darmian, Di Lorenzo, Cristante, Fagioli, Barella, El Shaarawy, Chiesa, Scamacca
SAAT KAÇTA? NE ZAMAN?
İsviçre-İtalya maçı, TSİ 19.00'da başlayacak.
Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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