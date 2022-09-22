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İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemini sonlandırdı

İsviçre Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 0,50’ye çıkarırken, 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:54
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İsviçre Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 0,50’ye çıkarırken 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi

İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemini sonlandırdı
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SNB tarafından yapılan açıklamada, politika faizinin 75 baz artırılarak yüzde eksi 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkartıldığı belirtildi.

Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından SNB de enflasyon baskısında negatif faiz oranlarından vazgeçen son merkez bankalarından biri oldu.

Yaklaşık 8 yıl boyunca İsviçre'deki politika faiz oranı yüzde eksi 0,75'lik küresel tarihi düşük seviyede kaldıktan sonra, 16 Haziran'da yüzde eksi 0,25'e yükseltilmişti.

SNB’nin açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağına işaret edilerek, bankanın uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında “aktif” olma niyetine vurgu yapıldı.

SNB, bu yıl için enflasyon tahminini ise yüzde 2,8’den yüzde 3’e ve 2023 için de yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıkardı. Banka, enflasyonun 2024'te ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördü.

Öte yandan, SNB’nin faiz artırmasının ardından İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2190'a, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,3370’e çıktı.

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