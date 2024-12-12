İsviçre Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

İsviçre Merkez Bankası (SNB), 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ana faiz oranını %0,5'e düşürdüğünü duyurdu. Reuters tarafından yapılan bir ankette ekonomistlerin büyük çoğunluğu (yüzde 85'ten fazlası), bankanın sadece 25 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyordu. Ancak Merkez Bankası, enflasyonun beklenenden düşük kalması ve güçlü İsviçre frangı karşısında para politikasını gevşetme kararı aldı.

Bu yıl beşinci faiz indirimiyle birlikte, İsviçre, para politikasını gevşeten ilk büyük ekonomi oldu. Banka, güçlü İsviçre frangının ihracat ve ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine karşılık, düşük enflasyon oranlarını desteklemek için bu adımı attığını belirtti. Yeni başkan Martin Schlegel’in başkanlığında alınan karar sonrası, banka gelecekteki faiz oranları ve enflasyon tahminleri konusunda temkinli bir dil kullandı. Banka, enflasyonun 2024’te yıllık %1,1, 2025’te %0,3 ve 2026’da ise %0,8 seviyelerinde kalacağı tahmininde bulundu.

İsviçre ekonomisi, son dönemde zayıf dış talep ve sanayi sektöründeki daralma nedeniyle %0,2 oranında büyüme kaydetti. Ülkede teknoloji sektöründe de düşüş devam ediyor. Swissmem isimli sanayi birliği, sektördeki ana göstergelerin kısa vadede iyileşme göstermediğini vurguladı. Ayrıca, sanayiciler, siyasi düzeyde daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirterek, serbest ticaret anlaşmalarının önemine dikkat çekti.

İsviçre Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da faizleri 25 baz puan daha düşürmesi beklentisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bu kararlar, Avrupa’daki ekonomik büyüme için kritik öneme sahip olabilir.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE İSVİÇRE FRANGI'NIN DURUMU

İsviçre frangı, Avrupa’daki politik belirsizlikler ve ABD'deki güvenli liman yatırımları nedeniyle, İsviçre Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen güçlenmeye devam ediyor. Euro ve dolar karşısında değer kazanarak, İsviçre’nin ihracat fırsatlarını sınırlayan bir faktör haline geliyor. Banka, bu durumu göz önünde bulundurarak, gelecekte faiz oranlarında ilave indirimler yapabileceğini belirtiyor.